Il CorSport titola: "Pioli è saldo al comando ma Tonali ora fa paura"

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina ha commentato il momento del Milan, tra il derby perso malamente e la vigilia della Champions League. Questo il titolo del quotidiano: "Pioli è saldo al comando ma Tonali ora fa paura". L'allenatore rossonero non è in discussione: la dirigenza presente nello spogliatoio di San Siro e a Milanello lo ha chiarito allo stesso Pioli. Chiaro che la reazione deve arrivare subito. L'avversario, il Newcastle di Tonali, fa paura per l'atteggiamento spensierato: sarà la prima gara europea dei Magpies da oltre vent'anni.