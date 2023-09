Il CorSport titola: "Pioli, un doppio Milan la garanzia per il derby"

Il derby si avvicina e si avvicina anche la Champions League. Il Milan si ritroverà ben presto a giocare ogni tre giorni e sarà necessario avere tutte le forze a disposizione, specielmente per prevenire imprevisti che potrebbero mettersi tra capo e collo. In questo senso il Corriere dello Sport questa mattina ha titolato: "Pioli, un doppio Milan la garanzia per il derby".

Aldilà degli 11 acquisti di quest'estate, ciò che ha reso importante il mercato rossonero è stata la capacità di trovare un'alternativa valida praticamente in ogni ruolo. Tanto che il CorSport propone un undici di ripiego da capo a piedi: Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjaer, Bartesaghi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Jovic, Okafor. A questi si uniscono i jolly argentini Pellegrino e Romero.