Il CorSport titola: "Pioli unico parafulmine del Milan"

Nella conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia, ieri pomeriggio, hanno fatto abbastanza discutere le parole del tecnico rossonero sul suo essere parafulmine, come lo ha etichettato positivamente Alessandro Florenzi dopo il pareggio con il Genoa. E oggi il Corriere dello Sport titola proprio così sull'allenatore rossonero, scrivendo: "Pioli unico parafulmine del Milan". E nel corpo dell'articolo viene riportato il pensiero del tecnico in merito a questa possibilità: "Credo che nella figura dell'allenatore, nel mio ruolo c'è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra, proteggere il club perché le responsabilità ci sono tutte e questo non è mai stato un problema per me".

Nell'occhiello del pezzo invece si riflette su quelle che saranno le prossime due settimane per il mister del Diavolo: "Per il tecnico saranno le ultime tre partite sulla panchina. Poi previsto l'incontro con la società per dirsi addio". Su questo, come spesso accaduto nel corso delle ultime settimane, Pioli ha dribblato la domanda: "Sono concentrato su queste ultime partite, poi alla fine del campionato incontrerò il club e si deciderà quello che sarà il nostro futuro"