Il CorSport titola: "Pobega operato, fuori 4 mesi! E Krunic rimane"

Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni di Tommaso Pobega che aveva lasciato il campo nel corso del primo tempo della sfida contro il Monza di domenica per un problema all'anca. L'infortunio è talmente grave che ha richiesto un'operazione che è stata condotta in Finlandia e che prevede un recupero stimato in 4 mesi. Un brutto colpo per Pioli che di Pobega, nelle rotazioni si fida molto.

Il Corriere dello Sport questa mattina titola: "Pobega operato, fuori 4 mesi! E Krunic rimane". La diretta conseguenza della lunga indisponibilità di Pobega sarà, con ogni probabilità, la permanenza di Rade Krunic fino a fine stagione. Il bosniaco già dall'estate è nel mirino del Fenerbahce: rimasto a Milanello, nel corso di questi mesi di stagione ha perso il posto da titolare e sembrava sul punto di poter partire in inverno. L'infortunio di Pobega e la possibile convocazione di Bennacer in Coppa d'Africa, riscrivono tutto. Krunic ora dovrebbe rimanere.