Il CorSport titola: "Reijnders, si tratta ancora con l'Az"

L'Az Alkmaar non sembra intenzionato a mollare, anzi ieri ha pubblicato sui propri canali social - quasi come oer marcare il territorio - un video di Tijjani Reijnders che segna in allenamento con un gran sinistro. Il Corriere dello Sport questa mattina scrive: "Riejnders, si tratta ancora con l'Az". I contatti tra le parti sono costanti: il Milan nell'ultima offerta ha alzato i bonus ma la sensazione è che dall'Olanda vogliano una parte fissa più alta e che si avvicini ai 25 milioni della richiesta. Intanto il giocatore continua a spingere per traserirsi in Italia.