Il CorSport titola: "Se a Zlatan l'assist lo dà Ibra Jr"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Interessante situazione quella che si è verificata a Milanello nell'allenamento di ieri mattina del Milan. La prima sduadra ha giocato una partitella da tre brevi tempi da 25 minuti contro l'under 18 e Zlatan Ibrahimovic si è schierato con i più piccoli al fianco del figlio Maximillian. Per questo il Corriere dello Sport oggi titola: "Se a Zlatan l'assist lo dà Ibra Jr". Zlatan ha giocato come punta centrale, il figlio da esterno destro: ora il fuoriclasse svedese spera di poter rimettere piede in campo anche in gare ufficiali.