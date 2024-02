Il CorSport titola su Jovic: "Il jolly di Pioli dai gol pesanti"

Luka Jovic è un po' l'uomo del momento in casa rossonera. L'attaccante serbo ha segnato il suo quinto gol in campionato nei minuti finali di Frosinone permettendo al Diavolo di vincere la gara in rimonta. Si tratta del settimo sigillo in stagione e del quarto entrando dalla panchina. Per questo motivo oggi il Corriere dello Sport elogia l'ex centravanti di Real e Fiorentina e titola così: "Jovic, il jolly di Pioli dai gol pesanti".

In campionato non c'è nessuno come lui a livello realizzativo, entrando dalla panchina. Ha segnato 5 gol in appena 511 minuti di gioco in campo: una media di un gol ogni 103 minuti. In Europa, da subentrato, solo Stuani del Girona ha fatto meglio del serbo con cinque reti alzandosi dalla panchina. Ora il rinnovo unilaterale che può essere attivato dal club a fine stagione, è sempre più probabile.