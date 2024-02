Il CorSport titola su Milan e Juve: "Han preso una cotta per Motta"

Il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, sceglie la via del gioco di parole per descrivere l'interesse di Milan e Juventus per l'allenatore Thiago Motta, attualmente al Bologna ma che potrebbe essere pronto al salto di qualità nella prossima stagione. Il titolo recita: "Han preso una cotta per Motta". Nel sottotitolo si legge: "Protagonista con il Bologna, viene indicato come probabile sostituto di Allegri o Pioli". Ma parla il padre dell'agente: "Ma mai al Napoli".

Ancora il futuro è tutto da scrivere, sia per Pioli che si deve giocare l'Europa League ma anche un psoto in Champions, che per Allegri che è ancora in corsa per lo Scudetto. Per l'indiscrezione però Furlani avrebbe Motta in cima alla sua lista di candidati nel caso le strade con Pioli si dovessero separare. Lato Juve, invece, Giuntoli avrebbe già avuto contatti informali con il tecnico italo-brasiliano, smentiti dal dirigente bianconero.