Il CorSport titola: "Subito Terracciano. Ecco il jolly per Pioli"

Filippo Terracciano è un nuovo giocatore del Milan. Il classe 2003 nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche, sostenuto l'idoneità sportiva e poi si è recato a Casa Milan per la firma sul contratto che lo lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028. Un acquisto in prospettiva per il Milan ma che ha numeri ed esperienza (nonostante la giovane età) per contribuire fin da subito.

Per questo il Corriere dello Sport questa mattina titola: "Subito Terracciano. Ecco il jolly per Pioli". Terracciano può fare il terzino ma anche la mezzala e nei primi tempi proprio quest'ultima potrebbe essere la posizione in cui verrà utilizzato: lo si immagina dare il cambio a Loftus-Cheek. In tutto questo oggi Terracciano si allenerà per la prima volta con i compagni e domani andrà già in panchina nella sfida all'Atalanta in Coppa Italia.