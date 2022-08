Il CorSport titola sul difensore: "Basta che N'Dicka sì, il Milan fiuta l'affarone"

MilanNews.it

Nelle ultime settimane il Milan era stato accostato più volte al nome di Evan N'Dicka, difensore dell'Eintracht Francoforte in scadenza nel 2023. La pista sembrava ormai essersi raffreddata e invece ecco che il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Basta che N'Dicka sì, il Milan fiuta l'affarone". Il calciatore è in scadenza nel 2023 e avrebbe già comunicato alla squadra tedesca la sua intenzione a non rinnovare il proprio contratto. Il Francoforte, a questo punto, si trova davanti al bivio: tenersi il giocatore e lasciarlo partire a zero oppure cercare di venderlo adesso ma con un prezzo scontato? In ogni caso il Milan, che a questo punto sta alla finestra, potrebbe guadagnarci: nel breve termine se riuscisse a convincere i tedeschi a cedere il calciatore a prezzi ragionevoli oppure a lungo termine quando il francese andrà in scadenza.