Il CorSport titola sul Milan: "Diavolo, 10 giorni di inferno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina ha analizzato la situazione nera che sta vivendo il Milan in questa fase della stagione. Il titolo è eloquente e racconta molto del momento dei rossoneri: "Diavolo, 10 giorni di inferno". In questo breve lasso di tempo i rossoneri hanno visto sfumare due trofei come Coppa Italia e Supercoppa, oltre a vedersi sfuggire il Napoli in campionato ora in fuga a +9 sui rossoneri secondi che dietro di loro hanno tutta una serie di squadre che spinge forte. Il Diavolo deve ritrovare al più presto le sue certezze che sembrano essere svanite nel nulla.