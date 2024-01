Il CorSport titola sulla difesa: "Troppo vulnerabile. Pioli cerca uno scudo"

vedi letture

Il Milan ha un problema con la difesa. E sono i numeri a confermarlo (LEGGI QUI). Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento al tema della fragilità difensiva rossonera, titolando: "Troppo vulnerabile. Pioli cerca uno scudo". Anche nell'ultima gara contro il Bologna, la retroguardia rossonera si è dovuta piegare per due volte. Nel sottotitolo emergono i numeri: "In 22 gare incassati ben 25 gol".

Poi continua, non cercando scuse: "Un limite in questa stagione che le assenze di Tomori, Kalulu e Thiaw non bastano a giustificare". Sicuramente la poca continuità a livello di personale può avere inciso ma è tutto l'anno che emergono errori di reparto e individuali che condannano i rossoneri. Il Milan ha subito più gol di sette squadre, quasi tutte le dirette concorrenti per un posto Champions. Una causa è il poco equilibrio della squadra che spesso, anche quando non ce n'è bisogno, si sbilancia offensivamente prestando il fianco all'avversario.