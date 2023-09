Il CorSport titola sulla gara dell'Olimpico: "Diavolo Leao, Roma ai box"

Il Corriere dello Sport, dopo la vittoria del Milan sulla Roma per 2-1 nella capitale, ha commentato così questa mattina, titolando: "Diavolo Leao, Roma ai box". Il portoghese con la 10 ha trovato il primo gol della sua stagione con una magia, a inizio secondo tempo, ed è stato una spina costante nel fianco destro dei giallorossi che, da parte loro, sono stati in difficoltà per tutta la partita. Solo l'espulsione di Tomori ha riacceso le speranze dell'undici di Mourinho.