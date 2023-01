Il CorSport titola sulla sfida di Coppa: "Pobega, il veleno dell'ex"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina, nel presentare la sfida di Coppa Italia che si giocherà questa sera tra Milan e Torino, ha titolato così su un ex della partita che ieri ha parlato ai microfoni di Milan Tv: "Pobega, il veleno dell'ex". Il classe '99 sarà con ogni probabilità titolare questa sera al fianco di Sandro Tonali in mezzo al campo e ha dichiarato che la squadra ha un conto in sospeso con i granata dopo la sconfitta a ottobre in campionato: "Quella volta non si è visto il vero Milan". Poi anche una battuta sulla competizione: "La Coppa Italia è fondamentale, bisogna sempre alzare l'asticella".