Il CorSport titola: "Thiago, Bologna crede nel rinnovo"

vedi letture

"Thiago, Bologna crede nel rinnovo": spazio alla sorpresa Bologna e al suo allenatore in taglio basso sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport. In piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions, i rossoblù sperano di convincere l'ex tecnico dello Spezia a restare per un'altra stagione, anche grazie al buon feeling che si è creato tra Motta e il patron Saputo.

Tra i club che stanno tenendo d'occhio Thiago Motta con grande attenzione c'è anche il Milan, dove appare sempre più complicata la conferma di Stefano Pioli per la prossima stagione. L'allenatore rossoblù piace in modo particolare per il suo gioco e per la capacità di lavorare con i giovani.