Il CorSport utilizza le parole di Pioli come titolo: "Ora vinciamo questa coppa"

Il Milan torna in campo in Europa League e lo fa per vincere. E non si parla solamente della gara di andata degli ottavi di finale che oggi verrà disputata a San Siro contro lo Slavia Praga, ma si fa riferimento all'intero bottino. I rossoneri hanno nella competizione europea l'ultima chance per alzare un trofeo in questa stagione, dopo un anno con molti alti e bassi. Il Corriere dello Sport ha semplicemente titolato con le parole di Pioli: "Ora vinciamo questa coppa". Dichiarazioni inserite in un contesto più ampio: "Vogliamo vincere la competizione. La squadra sta bene, sa che sta arrivando un momento decisivo della stagione. Credo che siamo pronti per affrontarlo. In Europa gli avversari sono tutti difficili. Affrontiamo un avversario che nel girone ha perso solo una volta. Dovremo sfruttare bene il fattore casalingo".

Poi Pioli ha ribadito la sua fiducia nel suo gruppo: "I miei giocatori hanno dimostrato di aver fatto passi in avanti giganteschi in Europa rispetto a quattro anni fa. Siamo cresciuti tanto, sappiamo di avere le capacità per arrivare fino in fondo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. So di allenare un gruppo forte, sono orgoglioso di guidare questi ragazzi".