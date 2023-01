Il CorSport volta pagina: "Pioli a Lecce con i titolari. E torna Origi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Siamo già alla vigilia di Lecce-Milan e il Corriere dello Sport inizia a spostare l'attenzione su questa partita che diventa già cruciale, alla vigilia della Supercoppa, per l'economia della stagione della squadra di Pioli. Il titolo dice: "Pioli a Lecce con i titolari. E torna Origi". Dopo il turnover in Coppa Italia e nonostante il derby in Arabia che si avvicina a grandi falcate, l'allenatore rossonero schiererà tutti i titolarissimi a Lecce, fatta eccezione per Tonali che è squalificato. Al posto di Sandro il ballottaggio sarebbe tra Pobega e Vranckx. Altri due dubbi potrebbero essere sulla trequarti, Diaz-De Ketelaere, e a destra, dove è prevista la staffetta Messias-Saelemaekers. Intanto buone notizie dall'infermeria con Divock Origi e Simon Kjaer che si sono allenati in gruppo e dovrebbero tornare a disposizione in Puglia e per il derby.