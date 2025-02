Il Diavolo blinda il futuro. La Gazzetta: "Pulisic 2029, intesa per il rinnovo"

Il momento complicato che sta attraversando la squadra non avrebbe distorto l'attenzione della dirigenza del Milan da un'altra questione piuttosto importante: quella dei rinnovi di contratto. Blindato Gabbia lo scorso autunno fino al 2029, nel corso di questi mesi il club di via Aldo Rossi ha raggiunto accordi di massima anche per Mike Maignan e Tijjani Reijnders.

Con Theo Hernandez in stand-by, nelle prossime settimane potrebbe (e dovrebbe) arrivare un'altra stretta di mano importante. Questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport ha infatti titolato "Pulisic 2029, intesa per il rinnovo", con l'americano che vedrà migliorarsi anche il suo stipendio, che passerà dagli attuali 4 a 5 milioni di euro più i vari bonus.