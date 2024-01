Il digiuno di Rafa, Tuttosport: "Leao, 113 giorni di astinenza in A"

Una delle chiavi della sfida di questa sera tra Milan e Roma sarà senza dubbio Rafael Leao. Il suo apporto è fondamentale per i rossoneri e quando non gira lui - ultimamente purtroppo per Pioli sta capitando spesso - non gira il Milan. Un tema sarà proprio quello del gol del numero 10, che in campionato manca da troppo tempo. Tuttosport ha titolato, non a caso: "Leao, 113 giorni di astinenza in A".

113 giorni equivalgono quasi a quattro mesi di digiuno: troppo se sei il numero 10 del Milan e il giocatore più forte, oltre che più pagato, della rosa. L'ultima gioia in campionato è stata il 23 settembre in casa contro il Verona. Era il terzo gol in campionato di Rafa, che poi non si è più mosso da quella quota. La stoffa del campione si deve dimostrare proprio in queste occasioni.