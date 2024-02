Il futuro di Giroud, Tuttosport: "Stavolta è pure un affare di famiglia"

In vista dell'anno prossimo il Milan aspetta di capire quale sarà la volontà di Giroud sul proprio futuro. Il contratto dell'attaccante francese scade a fine stagione e il club rossonero non avrebbe problemi a prolungare di un altro anno, visto anche il rendimento eccellente di questa stagione (considerata anche l'età). Per questo Tuttosport questa mattina titola: "Giroud e un altro anno di contratto. Stavolta è pure un affare di famiglia".

I numeri del 37enne sono ottimi: 12 gol stagionali e 9 assist. Giroud ha già dichiarato che ancora non ha deciso e che molto dipenderà anche dalla sua famiglia, che non sarà lasciata fuori dall'equazione della sua scelta. In particolare è forte la tentazione MLS e concludere la carriera negli Stati Uniti. La decisione verrà presa nei prossimi mesi, quando anche a Milano tornerà l'agente Manuello per parlare con i vertici rossoneri.