Il Gazzettino: "L'Arabia fa man bassa: prende anche Kessie e sogna Mbappe"

vedi letture

"L'Arabia fa man bassa: prende anche Kessie e sogna Mbappe": titola così l'edizione odierna de 'Il Gazzettino' in taglio alto nella prima pagina. Dopo aver acquistato Milinkovic-Savic, Benzema, Kante e molti altri top player europei, in Arabia hanno preso anche un altro ex giocatore di Serie A: Franck Kessie, ex rossonero prima di passare al Barcellona.