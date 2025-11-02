Il gioco delle coppie. La Gazzetta: "Leao e Nkunku contro la classe di Soulé e Dybala"

Milan-Roma è un grande classico del calcio italiano, una delle partite più attese di tutta la stagione, che nasconde sfide nelle sfide. Basti pensare al duello tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, così come quello tra i due portieri, Maignan e Svilar, oppure tra gli esterni Saelemaekers e Wesley.

Non solo. Oggi La Gazzetta dello Sport ha parlato di gioco delle coppie, soffermandosi in modo particolare sulla sfida tra quattro giocatori in particolare, i protagonisti più attesi di questa sera, titolando "Leao e Nkunku contro la classe di Soulé e Dybala".