Il Giornale: "Alla scoperta di Paquetà, il talento che non cresceva"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Alla scoperta di Paquetà, il talento che non cresceva". Il noto quotidiano racconta un po' la storia di Lucas Paquetà, neo acquisto milanista che verrà presentato domani pomeriggio a Casa Milan, che da ragazzino non cresceva e per questo fu costretto a fare molta palestra e a prendere parecchi integratori alimentari per crescere di 27 cm. Oggi il brasiliano inizierà ad allenarsi a Milanello con il resto del gruppo rossonero.