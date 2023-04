Il Giornale commenta: "L'indispensabile Giroud nel «povero» Milan di Pioli"

Anche su Il Giornale di questa mattina il focus rimane sul turnover e le alternative della panchina rossonera. Nel titolo ci si concentra sul bomber del Milan: "L'indispensabile Giroud nel «povero» Milan di Pioli". Per Franco Ordine, che firma l'articolo, non è tanto il turnover problema - comprensibile quando si affrontano 4 gare in 12 giorni, tra cui un quarto di finale di Champions - ma lo scarso rendimento delle seconde linee .

Specialmente per quanto riguarda Olivier Giroud non c'è mai stato nessuno in questa stagione, nè Origi nè Rebic nè tantomeno Ibrahimovic, in grado di dargli degna sostituzione. Anche venerdì sera contro l'Empoli nelle migliori occasioni rossonere c'era il suo zampino.