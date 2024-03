Il Giornale commenta la vittoria del Milan: "Diavolo dal corto muso"

Il Milan e Stefano Pioli hanno ripagato la Juventus e Max Allegri con la stessa moneta. Nell'arco di una settimana i rossoneri hanno operato il sorpasso ai danni dei bianconeri, che già in passato avevano fallito. Invece nelle ultime due giornate il Milan ha fatto sei punti mentre la Juve ne ha conquistato solo uno tra Napoli e Atalanta. La squadra di Pioli però le ultime due vittorie le ha ottenute con lo stesso risultato: 1-0. Vittorie di misura che sono state a lungo il marchio di fabbrica di Allegri. Per questa ragione, questa mattina in edicola, Il Giornale titola così su vittoria e sorpasso dei rossoneri: "Diavolo dal corto muso".

Nel sottotitolo si legge: "Basta Pulisic contro l'Empoli: seconda partita di fila con un gol e senza subirne. Sorpassata la Signora al secondo posto". Il Milan ha vinto 1-0 contro la Lazio e contro l'Empoli in rapida successione: due vittorie, arrivate in maniera molto diversa, che hanno consegnato ai rossoneri sei punti che oggi vogliono dire sorpasso sulla Juventus. Ora per il Diavolo arriva l'Europa League e poi bisognerà mantenere la seconda piazza anche in vista dello scontro diretto che ci sarà fra un mesetto circa.