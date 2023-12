Il Giornale commenta la vittoria del Milan: "Segna persino il fantasma Jovic"

vedi letture

Ieri sera è stata la serata di Luka Jovic e oggi Il Giornale titola così in merito alla vittoria rossonera sul Frosinone, non senza ironia: "Diavolo, stavolta buone notizie. Segna persino il fantasma Jovic". L'attaccante serbo, però, non solo ha segnato ma anche fornito un assist: effettivamente nelle nove apparizioni precedenti era stato evanescente ma da ieri ci si augura possa essere un nuovo inizio per l'ex Viola.

Le buone notizie sono tantissime, oltre al gol di Jovic: segna di nuovo Pulisic, Tomori e Theo non fanno passare quasi nulla, Maignan mette a segno il suo assist stagionale... Soprattutto torna in campo Ismael Bennacer, dopo 206 giorni dal suo infortunio. E, a proposito di questo, nessun rossonero sembra essere rimasto vittima di guai fisici, altro aspetto che di questi tempi in casa rossonera non è da prendere alla leggera.