Il Giornale commenta: "Sprofondo senza fine. E il Milan finisce pure a rapporto dai tifosi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale questa mattina ha commentato la grave e pesante sconfitta del Milan in casa dello Spezia, così: "Sprofondo senza fine. E il Milan finisce pure a rapporto dai tifosi". Dopo il crollo nel derby, un altro, l'ennesimo, anche in campionato: ancora una volta contro una squadra definita "piccola". I rossoneri si sono poi raccolti, Pioli incluso, sotto la curva con i sostenitori rossoneri che hanno incoraggiato la squadra e hanno chiesto l'impresa in vista di martedì per il derby di ritorno. Tutta la squadra tradisce la fiducia: sia tra le riserve che tra i titolari.