Il Giornale: "Da Lukaku a Giampaolo confronti e provocazioni: è già derby a nervi tesi"

"Da Lukaku a Giampaolo confronti e provocazioni: è già derby a nervi tesi": titola così questa mattina Il Giornale in vista del match tra Milan e Inter di domani sera. Negli ultimi giorni, non sono mancate delle tensioni in entrambe le squadre: da una parte le frecciate di Boban e Paquetà al tecnico milanista, dall'altra il battibecco tra Brozovic e l'attaccante belga al termine della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.