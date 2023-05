Il Giornale: "Diavolo, che confusione. E Maldini punta il dito sulle «due proprietà»"

MilanNews.it

Il Giornale di questa mattina ha fatto il punto sulla questione societaria rossonera e sul futuro: "Diavolo, che confusione. E Maldini punta il dito sulle «due proprietà»". Paolo Maldini dopo l'eliminazione dalla Champions League in semifinale per mano dell'Inter ha sottolineato come al club servano investimenti per essere competitivi sia in campionato che in Europa.

Un aspetto, quello degli investimenti, che l'ex capitano dice di aver affrontato con entrambe le proprietà americane, la vecchia e la nuova: "Non siamo pronti per competere su due fronti e alle due proprietà lo abbiamo detto in passato". Ora il Milan prima di qualsiasi altra considerazione deve centrare la prossima edizione di Champions, sennò i discorsi si faranno più seri.