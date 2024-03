Il Giornale dopo la qualificazione: "Milan sul velluto, altri tre gol a Praga"

Non era un compito facile per il Milan, per tanti e disparati motivi. Il primo, sportivo, lo Slavia aveva messo in difficoltà i rossoneri una settimana fa a San Siro in inferiorità numerica e infatti anche ieri, fino al rosso, i cechi sono partiti con aggressività: il Diavolo poi, una volta raggiunta la superiorità, non si è fatto sorprendere e ha chiuso i discorsi. Da un punto di vista di fattori extra-campo: le 48 ore precedenti alla partita non sono state semplici per il club rossonero che ha visto abbattersi su di sè, con le perquisizioni a Casa Milan, un'inchiesta che per il momento vede coinvolti attuale ed ex amministratori delegati, Furlani e Gazidis. Eppure è arrivata vittoria e qualificazione.

Il Giornale questa mattina allora titola così: "Milan sul velluto, altri tre gol a Praga". I rossoneri alla fine passano segnando sette gol in 180 minuti contro lo Slavia, un ottimo biglietto da visita in vista dei quarti di finale che verranno sorteggiati oggi alle 13, subito dopo quelli di Champions League (ore 12, nessuna italiana nell'urna). Nel sottotitolo: "Slavia subito in 10, poi Pulisic, Loftus-Cheek e Leao regalano i quarti. Maignan va ko". L'unica macchia sulla prestazione è il problema per Maignan che, secondo Pioli, non dovrebbe essere troppo grave.