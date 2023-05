Il Giornale duro con il Milan: "Cancellato in una notta il dna da Champions"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale questa mattina affronta ancora la brutta gara di andata delle semifinali di Champions del Milan che ha perso 2-0 contro l'Inter in maniera netta. Il titolo del quotidiano generalista recita: "Cancellato in una notte il dna da Champions". Prestazione, particolarmente nel primo tempo, troppo brutta per essere vera e non all'altezza della storia rossonera nella massima competizione europea.

In molti hanno stroncato la prestazione della squadra di Pioli, da un vecchio rivale come Steven Gerrard ("prova talmente lontana dai parametri di una semifinale di Champions da far paura") ai vecchi amici come Fabio Capello ("errori madornali, non prese le contromisure) e Arrigo Sacchi ("mai entrato in campo il Milan nel primo tempo"). Commenti che rimarcano come la prestazione sia stata tutt'altro che al livello della Champions e anche al livello di quelle precedenti con Tottenham e Napoli. Le motivazioni sono tante, forse anche di rosa: i cambi dell'Inter rispetto a quelli del Milan evidenziano questo problema.