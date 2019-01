Il Giornale - Dybala-Cutrone, non chiamateli solo "spalle"

Questa Supercoppa potrebbe diventare la rivincita delle "spalle". Come riporta Il Giornale, Cristiano Ronaldo e Higuain sono le stelle, i protagonisti principali, ma Dybala e Cutrone non vogliono limitarsi al ruolo di comparse. E se fossero loro i protagonisti per una notte, si chiede il noto quotidiano? D’altronde non sarebbe la prima volta, per nessuno dei due. Paulo e Patrick sono pronti a prendersi la scena e hanno tutte le qualità per farlo.