Il Giornale - Gattuso sotto processo: gioco e cambi flop

Dopo il derby, anche Gattuso è finito nel tritacarne dei social. Oltre al gioco e all’atteggiamento della squadra, non sono piaciuti i cambi effettuati dal tecnico rossonero. In particolare - scrive il quotidiano Il Giornale - non hanno convinto Bakayoko al posto di Kessiè, rimasto lui stesso sorpreso dalla sostituzione, e Cutrone al posto dell’inconsistente Calhanoglu, non tanto per Cutrone stesso, ma per il ruolo ritagliato al giovane rossonero, schierato incomprensibilmente sulla fascia.