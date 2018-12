Il Giornale - Higuain come Kalinic, Silva e Matri: il Milan divora le punte

Dopo Ibra, i centravanti hanno sempre fatto fatica al Milan. Higuain è l’ultimo esempio, ma lo scorso anno André Silva aveva segnato due gol in 24 partite, mentre Kalinic era arrivato a 6 in 31. Nel 2016-17 un trio complesso: Bacca 13 gol in 32 gare, Lapadula 8 in 27, Luiz Adriano nessuno in sette. Prima ancora Destro, Pazzini, Fernando Torres, Matri ecc. Sono cambiati gli allenatori, così come i moduli e le situazioni di classifica, ma il risultato - osserva il quotidiano Il Giornale - è sempre stato lo stesso: attaccanti che solo in rari casi hanno lasciato tracce con la maglia rossonera, salvo andare altrove e riprendere la mira e la convinzione.