Il Giornale - Higuain, da leader a problema

Higuain ha molto peccato nella notte fatta su misura per lui e i suoi propositi di rivincita. Lo scrive stamane il quotidiano Il Giornale, che torna sulla serataccia del Pipita contro la Juventus. Sull’espulsione - si legge - il dibattito social si è infiammato. I critici feroci dell’arbitro Mazzoleni e i rivali della Juve hanno tradotto il labiale di Gonzalo: “Fischi sempre contro di me”. Che non è propriamente un insulto da lavare col cartellino giallo. Quello che potrà rendere più grave il castigo è il comportamento isterico seguito al cartellino rosso. Il timore di casa Milan è che la squalifica faccia saltare a Higuain non solo la Lazio ma anche la sfida successiva.