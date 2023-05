Il Giornale: "Il Diavolo spuntato trema mentre l'Inter per i bookie vale il Real in Champions"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale nelle sue pagine sportive, questa mattina, titola così du Milan e Inter: "Il Diavolo spuntato trema mentre l'Inter per i bookie vale il Real in Champions". I rossoneri formato turnover non hanno affatto convinto e sono usciti da San Siro con un solo punto e un gol striminzito arrivato nel recupero della gara contro la Cremonese, penultima in classifica. I rossoneri non possono più permettersi passi falsi in campionato e non potranno risparmiare neanche le energie per la Champions, specialmente se domani arriva a Milano la Lazio, seconda della classe al momento.

Intanto l'Inter, ritrovata, scala anche le quote dei bookmakers per la vittoria della Champions: ora è la favorita numero uno per l'approdo alla finalissima e si avvicina al Real Madrid come vincitrice dell'intero premio. La favorita numero uno rimane ovviamente il Manchester City.