Il Giornale: "Il Milan fa la corte a Tare"

La giornata di ieri è servita a Maldini per cercare l’affondo su Igli Tare, attuale direttore sportivo della Lazio. Come riporta il quotidiano Il Giornale, l’offerta è di quelle allettanti (si parla di un contratto di 3.5 milioni a stagione fino al 2023) per colui che rispecchia la filosofia di Gazidis: giocatori giovani e a costi non eccessivi. Il dirigente albanese riflette: il rapporto con Lotito è saldo, ma poter lavorare in un club come il Milan lo affascina.