Il Giornale: "Il Milan ha il suo Capitano Ultimo... minuto"

È Alessio Romagnoli l’uomo copertina di questa settimana. Nelle ultime due gare - scrive il quotidiano Il Giornale - Alessio ha fatto quello che dovrebbe fare ogni capitano: caricarsi la propria squadra sulle spalle e trascinarla alla vittoria, anche quando pare ormai svanita. I due gol realizzati contro Genoa e Udinese hanno definitivamente proiettato Romagnoli nel cuore del popolo rossonero. In questi tre anni al Milan, il difensore - tra alti e bassi - è cresciuto ed è diventato piano piano sempre più leader, non solo al centro della difesa ma anche all’interno dello spogliatoio. Prossimo obiettivo riportare i rossoneri in Champions League. Una missione difficile, ma non impossibile per "Capitano Ultimo Minuto".