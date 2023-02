Il Giornale: "Il Milan soffre e vince contro un bel Monza". Decide una rete di Messias

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Giornale oggi in edicola dà spazio anche al calcio in prima pagina, in particolar modo alla vittoria del Milan sul campo del Monza: "Il Milan soffre e vince contro un bel Monza". Piccolo box dedicato anche alla scomparsa a 82 anni di Ilario Castagner: "Addio a Castagner del miracolo Perugia".