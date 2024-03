Il Giornale: "Il Milan torna a Verona e sogna un 'fatal' allungo"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Milan torna a Verona e sogna un 'fatal' allungo". I rossoneri, reduci dal passaggio ai quarti di Europa League (affronteranno la Roma), tornano in campo oggi pomeriggio a Verona per blindare il secondo posto in campionato. La squadra di Pioli ha sorpassato una settimana fa la Juventus, che alle 12.30 sarà impegnata con il Genoa.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 17 marzo 2024

Ore: 15.00

Stadio: Stadio Bentegodi, Verona

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it