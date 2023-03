Il Giornale in prima pagina: "San Siro, Inter e Milan ora dicono davvero basta"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"San Siro, Inter e Milan ora dicono davvero basta", titola in taglio centrale l'edizione odierna de Il Giornale. Il sindaco Sala: "Non lo vuole nessuno". Il Milan potrebbe costruire il nuovo impianto a La Maura, l'Inter ha individuato un'altra area per tutelarsi qualora dovesse tramontare definitivamente l'ipotesi San Siro. Il vecchio Meazza, allo stato dell'arte, rischia di diventare solo ed esclusivamente un problema del Comune.