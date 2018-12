Il Giornale: "La società tace ma Gattuso è al capolinea"

Gattuso è arrivato al capolinea. Lo scrive stamane Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale analizzando il momento del Milan dopo lo 0-0 contro il Frosinone. Siamo alla presenza - si legge - di una squadra sfiduciata, molle nelle gambe e con poche idee. La strada è segnata: la società, che ha avuto con Gattuso un confronto nello spogliatoio, è rimasta ancora una volta in silenzio, consapevole che dopo la Spal ci sarà tutto il tempo per fare il punto della situazione e valutare il possibile cambio in panchina. Fonti rossonere fanno sapere che ci saranno dichiarazioni solo e soltanto per comunicare novità.