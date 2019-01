Il Giornale: "Leo a casa per Piatek". Il Milan ha proposto al Genoa un prestito oneroso con riscatto

"Leo a casa per Piatek": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Higuain e per questo ha iniziato l'assalto a Krzysztof Piatek del Genoa. Leonardo, che non sarà presente questa sera a Jeddah per la Supercoppa contro la Juventus, ha proposto ai rossoblù un prestito oneroso con riscatto. Resta da capire ora se il Grifone accetterà o meno questa formula.