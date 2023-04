Il Giornale: "Milan da favola: umilia il Napoli e scavalca l'Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan da favola: umilia il Napoli e scavalca l'Inter" scrive Il Giornale in prima pagina quest'oggi. Spazio alla Serie A con la grandissima vittoria dei rossoneri in casa del Napoli. Un successo per 4-0 quello degli uomini di Stefano Pioli targato Rafa Leao, autore di una doppietta, e che vale anche il sorpasso in classifica sui cugini interisti.