Il Giornale: "Milan, la resa dei conti arriverà dopo Ferrara"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, la resa dei conti arriverà dopo Ferrara". Tregua generale fino a lunedì mattina, poi sarà resa dei conti. Questa, in sintesi, la situazione in casa Milan. Il primo a saltare sarà quasi certamente Leonardo, il quale si sente depotenziato da quando è arrivato Gazidis. Da capire anche quale sarà il futuro di Rino Gattuso, il quale però per il momento è concentrato solo sul match contro la Spal.