Il Giornale: "Milan: panettone a pezzi. Nuovo ko muscolare, ora rischiano i preparatori"

Stefano Pioli non gode più di fiducia illimitata, ormai si è capito e i risultati sul campo sono la causa scatenante. Non solo prestazioni tristi a livello di gioco e atteggiamento, ma anche una situazione infortuni che rasenta lo scioccante. Essere arrivati già a trenta stop stagionali è un record negativo che imbarazza il Milan e il club soprattutto. Il Giornale oggi titola così: "Milan: panettone a pezzi. Pioli, decide il Sassuolo". Poi nel sottotitolo si legge la posizione della società: "Cardinale insoddisfatto, allenatore amareggiato. Nuovo ko muscolare, ora rischiano i preparatori".

Cardinale e tutto il club sono molto delusi. E per il momento la società cerca di mettere una pezza a quello che può controllare più facilmente, il tema infortuni. I correttivi che Pioli aveva annunciato, è evidente, non stanno producendo frutti, anzi. Ecco perchè da via Aldo Rossi sono pronti a intervenire sullo staff del tecnico. Non è da escludere che ci possa essere qualche avvicendamento, pur con Pioli in panchina.