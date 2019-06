Il Giornale - Milan, se dovesse arrivare una proposta indecente Donnarumma potrebbe partire

Nei prossimi giorni, il Milan conoscerà la sentenza della Camera Giudicante dell'UEFA in merito al mancato rispetto del Fair Play Finanziario e a quel punto capirà se dovrà fare qualche sacrificio eccellente. I nomi sono sempre i soliti, con Gigio Donnarumma in cima alla lista: secondo Il Giornale, nel caso in cui dovesse arrivare una proposta indecente, il giovane portiere milanista potrebbe anche dire addio al club di via Aldo Rossi.