Il Giornale: "Monza-Milan, la partita di Silvio. Una coppa nata per amore del calcio"

"Monza-Milan, la partita di Silvio. Una coppa nata per amore del calcio". Questo il titolo scelto da Il Giornale per la sua apertura di oggi, dedicata al match amichevole di questa sera tra il Milan e il Monza, che si affrontano in ricordo di Silvio Berlusconi, l'ex presidente rossonero e dei brianzoli, scomparso un paio di mesi fa.