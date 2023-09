Il Giornale non fa sconti: "Manita in faccia a un povero Diavolo"

Il Giornale nella sua edizione odierna non fa sconti a un Milan troppo brutto per essere vero, uscito sconfitto per 5-1 dal derby contro l'Inter. Il titolo del quotidiano generalista riporta: "Manita in faccia a un povero Diavolo". Ed è questo che sono sembrati i rossoneri in campo dopo l'immediato svantaggio: incapaci di cambiare le cose. Non tanto nell'atteggiamento e nella volontà che non è mancata, ma nelle idee e nel modo di stare in campo specialmente in fase difensiva. Risultato: Milan travolto.