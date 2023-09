Il Giornale: "Ora il Milan di Leao cerca la perfezione"

Il Giornale di questa mattina ha dedicato un pezzo al Milan che, dopo le sconfitte di Verona e Napoli e in attesa della partita dell'Inter, per il momento guarda tutti dall'alto in basso. Il quotidiano generalista ha titolato: "Ora il Milan di Leao cerca la perfezione". I meccanismi nuovi, già entrati in funzione, ora devono essere ben oliati per funzionare a meraviglia come si aspetta Pioli.

In più per un Diavolo perfetto ci si aspetta un innalzamento di rendimento da parte di Tomori che è sembrato essere sempre altalenante nell'ultimo periodo. Anche la chiusura del mercato non ha convinto l'autore dell'articolo: l'acquisto di Luka Jovic è meno impressionante rispetto alla necessità che c'era di avere una punta complementare a Giroud.